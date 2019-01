Napoli, non solo acquisti: pronto il rinnovo più delicato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo acquisti in prospettiva. Il Napoli in questi giorni potrebbe fare un altro annuncio molto importante per quelli che saranno i prossimi anni. E' vicino infatti il rinnovo di contratto di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club partenopeo che ha inciso non poco nel portare il club a questi livelli, come confermato direttamente in un'intervista di inizio anno: "Mi hanno proposto un nuovo accordo e siamo molto vicini alla chiusura - ha detto il ds a Sky -, sono molto felice di rimanere a Napoli. Mi trovo benissimo, con la città, il club e l'allenatore. Sono uno che lavora con cuore e passione. Talmente tanto che ho dimenticato la mia vita privata per molti anni". Il nuovo accordo dovrebbe avere scadenza 2022, a testimonianza di un'intesa importante tra la proprietà ed il dirigente, prelevato dal Carpi che riuscì a portare in A con cinque promozioni consecutive dalla D.

Il ds ha parlato anche del suo approdo in azzurro nell'estate 2016 dopo aver ricevuto una telefonata dall'ad Chiavelli per fissare un incontro: "Ero a vedere una partita del playoff di B, mi chiamarono e mi chiesero un incontro. Pensai che volessero un calciatore, chiesi di posticipare ma mi risposero ‘abbiamo, fretta, ti vogliamo incontrare domani mattina’. Chiesi il motivo e mi dissero che erano interessati a me. Non sapevo se fermarmi in un autogrill o da qualche altra parte, non capivo più niente: ovviamente accettai”. E da allora con ADL il rapporto è proseguito nel migliore dei modi: "Mi chiama la mattina presto. "Sei sveglio?" Mi chiede. Io ovviamente gli dico di sì, anche perché lo sono già. Il presidente mi tratta come se fossi suo figlio, mi ha accolto in questa splendida famiglia. Con me non è mai arrogante, non ha mai alzato la voce. Anzi, ha sempre un approccio corretto nei miei confronti".