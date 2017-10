Napoli, non solo attacco-record: in Europa solo il City subisce meno tiri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La vetrina della Serie A è tutta per il Napoli. Inevitabile ora che il gioco spettacolare è accompagnato anche dal primo posto in classifica, a punteggio pieno dopo sette giornate, come solo il Barcellona negli altri principali campionati europei. Una macchina perfetta finora quella di Maurizio Sarri, sapendo riprendere il ritmo interrotto dalla fine del campionato scorso, chiuso terzo ma con un girone di ritorno da Scudetto, primo per punti ed in tutte le statistiche offensive. Da qui il patto dello spogliatoio, la riconferma in blocco per provare a ripetere quel cammino record stavolta su tutto il campionato, senza una falsa partenza come nella passata stagione tra l'addio di Higuain, le contestazioni in città e poi l'infortunio di Milik (all'epoca titolare) e la scoperta di Mertens nei mesi successivi quando ormai davanti avevano già preso il largo.

In questa stagione però il Napoli è cresciuto ulteriormente. Dal punto di vista mentale, della fiducia e della consapevolezza senza dubbio, ma anche tatticamente con maggiori varianti per avere più soluzioni ed impedire agli avversari di studiare contromosse precise. I numeri dell'attacco, già record lo scorso anno con 94 reti in campionato, registrano un'ulteriore crescita. Nessuno in serie A nelle prime sette giornate aveva mai totalizzato 25 gol, praticamente una media folle di 3.57 gol a partita (superiore anche a quella del PSG), ma probabilmente c'era da aspettarsi un miglioramento potendo contare quest'anno su Mertens centravanti sin dalla prima giornata, con i relativi benefici anche per gli esterni d'attacco che con lui hanno quasi raddoppiato il proprio score.

A sorprendere invece è la fase difensiva anche se il Napoli non ha la miglior difesa con 5 gol incassati (di cui però soltanto uno in area di rigore su azione): la squadra di Sarri è infatti la quella che ha concesso meno tiri agli avversari. La classifica di questa classifica, che quasi sempre a fine anno si allinea a quella dei gol incassati, vede il Napoli primo con solo 7.3 tiri subiti di media a partita (in Europa solo il City subisce meno con 6.4), la Juventus in Italia è terza con 9.3 e l'Inter settima con 12.7. Nella scorsa stagione i numeri della Juventus erano identici mentre il Napoli è migliorato rispetto al precedente 10.2. Un numero maggiore di gare offrirà dati più consistenti, ma Sarri sembra aver raggiunto un altro obiettivo: concedere poco nonostante la vocazione offensiva della squadra.