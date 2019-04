© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non ci sarebbe soltanto Rodrigo De Paul nel mirino del Napoli. Come riportano i colleghi di Radio Marte, infatti, il club campano avrebbe puntato un altro gioiello dell'Udinese, che si sta mettendo in luce in questo campionato: Ignacio Pussetto piace molto alla dirigenza azzurra e sarebbero stati avviati i primi contatti per il suo acquisto in estate. Solo sondaggi, per ora, ma l'interesse c'è. Ci sarà però da battere la concorrenza di alcuni club di Premier.