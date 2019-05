Napoli, non solo Di Lorenzo: l'asse con l'Empoli è consolidato

© foto di Federico Gaetano

Il Napoli nelle prossime ventiquattro o quarantotto ore potrebbe annunciare il suo primo acquisto estivo. Non è più un mistero infatti dell'accordo con l'Empoli - per una cifra intorno ai 9,5mln di euro - per Giovanni Di Lorenzo, terzino destro classe '93 tra le rivelazioni del campionato con 5 gol e le caratteristiche di spinta ideali al modulo di Ancelotti che prevede entrambi i terzini sganciati già dal giro palla dei centrali. Il club azzurro ha imbastito tante trattative, potrebbe muoversi anche per un altro terzino destro in caso di partenza anche di Malcuit, oltre a quella prevista di Hysaj, al di là anche di un laterale sinistro ed almeno un attaccante.

Il Napoli però ha necessità di intervenire anche a centrocampo. L'idea è di prendere almeno un centrocampista, al di là del futuro di Allan che in quel caso porterebbe ad un intervento diverso e più dispendioso. Ed anche per questo tassello, ovvero di un quarto centrocampista per completare il pacchetto alle spalle dei titolari, il club partenopeo guarda in casa Empoli e sembra essere tornato su Ismael Bennacer, classe '97 scuola Arsenal seguito già a gennaio. A differenza di Diawara sarebbe più congeniale per Ancelotti - che gioca senza regista in una mediana a due - avendo una buona predisposizione per interpretare entrambe le fasi di gioco, coniugando alla distribuzione ed alle qualità tecniche anche dinamismo e capacità di interdizione, al punto che è poche posizioni alle spalle di Allan come palle recuperate (147 contro 139).