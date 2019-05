Napoli, non solo giovani: con Ancelotti cambia la filosofia sul mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo giovani. Il mercato estivo del Napoli potrebbe risultare diverso da quello degli ultimi anni e segnare un cambio di programma, discostandosi per alcuni elementi dalla filosofia del club e dai soliti parametri per quanto riguarda l'età e la prospettiva. Ad i soliti rinforzi da pescare tra i giovani più promettenti d'Italia e non solo, stavolta il Napoli infatti sembra intenzionato a non scartare del tutto dei profili di maggiore esperienza, in alcuni casi agli ultimi anni della loro carriera, facendo quindi uno strappo alla regola su indicazione chiaramente di Carlo Ancelotti che pubblicamente ha parlato della necessità di migliorare anche sul piano dell'esperienza.

Non è un caso che il club abbia già un accordo con Josip Ilicic, classe '88 e quindi 31 anni già compiuti e tra i migliori giocatori dell'ultimo campionato. Una soluzione per avere un giocatore pronto ed esperto da alternare tra le linee, come esterno destro alternativo a Callejon a soluzione anche da sotto punta. Un'eccezione il club la farebbe anche per Fabio Quagliarella, capocannoniere del campionato con 26 gol e che potrebbe spostarsi per cifre simboliche considerando l'età e soprattutto il desiderio di tornare a Napoli a chiudere la carriera, riabbracciando una tifoseria che solo sette anni dopo il suo addio ha compreso la brutta storia di stalking che ha condizionato maledettamente la sua unica annata in maglia azzurra. L'opportunità di scrivere una bella storia, in un calcio sempre meno romantico, ma anche un'occasione di mercato per un giocatore ancora assolutamente decisivo e che sarebbe l'alternativa giusta a Milik, pronta per l'immediato e non ingombrante in prospettiva futura. Se ne è parlato anche nel vertice di mercato di ieri tra ADL, Chiavelli, Giuntoli ed Ancelotti ed il Napoli è pronto ad un mercato estivo con meno limitazioni rispetto al passato.