Napoli, non solo Hysaj: anche Mario Rui in partenza

© foto di Federico Gaetano

Non solo Elseid Hysaj, il Napoli potrebbe salutare anche un altro esterno: Mario Rui. Il portoghese, che non è partito per Bologna nella trasferta di ieri a causa di alcuni acciacchi, potrebbe salutare la squadra azzurra e magari tornare in patria. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere del Sport per il terzino potrebbe aprirsi la possibilità Benfica.