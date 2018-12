Napoli, non solo Meret: Ancelotti torna a ruotare col Frosinone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c'è possibilità di accorciare sulla vetta per il Napoli. Con la vittoria della Juventus nell'anticipo, la squadra di Ancelotti scenderà in campo per riportarsi a -8, ma a questo punto soprattutto per blindare il secondo posto dopo il ko dell'Inter. Gli azzurri tornano San Paolo dopo la vittoria di Bergamo per ritrovare il successo anche tra le mura amiche, cancellare il passo falso col Chievo e che mai come quest'anno devono guardare unicamente al proprio cammino, magari trovando stimoli anche dal provare a ripetere quello fantastico dell'anno scorso (vincendo si porterebbero a -3 dal Napoli di Sarri, ko l'anno scorso in casa con la Juve alla 15esima).

Ancelotti presenterà un turnover piuttosto ampio tenendo conto inevitabilmente della gara decisiva di Liverpool. Tra i pali è arrivato il momento dell'esordio di Meret, portiere classe '97 pagato 25mln di euro, mentre in difesa per affiancare Koulibaly salgono le quotazioni di Luperto - classe '96 già partito titolare contro il Torino - visto il forfait di Albiol e Maksimovic non al top da preservare, con Malcuit a destra e Hysaj a sinistra. In attacco con Insigne dovrebbe esserci Milik, favorito su Mertens mentre a centrocampo ci sono i dubbi maggiori: uno tra Rog e Diawara potrebbe affiancare Zielinski con Fabian a sinistra e Callejon a destra (ma non è da escludere Ounas).