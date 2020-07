Napoli, non solo Osimhen: scatto per Magalhaes. Il Lille chiede 25 milioni di euro

Non solo Victor Osimhen. Il Napoli guarda in casa Lille anche per il difensore Gabriel Magalhaes. Secondo quanto riportato da L'Equipe i partenopei tenteranno il doppio colpo, con i francesi che per il centrale brasiliano chiedono 25 milioni di euro.