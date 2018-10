Napoli, non solo Piatek. Spuntano altri due nomi per l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli - sottolinea oggi il Corriere dello Sport - è alla ricerca di un attaccante, il famoso "bomber da trenta gol". Sono tre i nomi caldi per rinforzare il reparto avanzato degli azzurri. Il primo è quello che più di tutti si sta facendo in queste settimane: Piatek del Genoa, per il quale però potrebbe scatenarsi un'asta incredibile tra i maggiori club d'Europa, nonostante il Napoli si sia mosso d'anticipo. Gli altri nomi sono quelli di Dolberg, già seguito in passato dal Napoli e capace di giocare anche più arretrato e non solo da prima punta, e Mariano Diaz che non trova spazio al Real Madrid, ma è costato in estate 33 milioni e per quest'ipotesi si è solo all'inizio.