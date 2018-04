Napoli, non solo Sarri: Chelsea segue anche Hysaj e Koulibaly

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Maurizio Sarri, il Chelsea ha messo nel mirino anche alcuni calciatori del Napoli. A cominciare da Elseid Hysaj, che ha una clausola rescissoria da 55 milioni valida solo per l'estero. L'agente dell'albanese, Mario Giuffredi, ha già avuto un colloquio con il club inglese e la pista può diventare calda. L'altro obiettivo - sicuramente più difficile - è Kalidou Koulibaly, per il quale servirebbero circa 100 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport in edicola questa mattina.