Napoli, non solo Sarrismo: a Bologna prevalgono cinismo ed individualità

Il Napoli non ha nessuna intenzione di fermarsi. Alla squadra di Sarri bastano gli ultimi venti minuti per sbancare Bologna, nonostante un'altra giornata piuttosto difficile sul piano del gioco, per la terza vittoria in campionato, la quinta in stagione e la decima consecutiva considerando anche il finale dello scorso campionato. 'Il Napoli deve imparare a vincere anche le gare sporche, quando il gioco non lo assiste, come le grandi squadre', questo il refrain del pre-campionato del Napoli che quasi ci ha preso gusto: se con l'Atalanta ha sofferto per un tempo, rischiando di andare sotto 2-0 prima di ribaltarla, col Bologna la gara è stata ancora più complicata per oltre un'ora di gioco e proprio per questo - per una squadra abituata a dominare l'avversario - paradossalmente le vittorie con sofferenza e giocate individuali danno la sensazione di un completamento.

Nonostante la formazione tipo (ad eccezione di Chiriches per Albiol, ma poi uscito a fine primo tempo per infortunio), il Napoli ha sofferto l'aggressività della squadra di casa, motivata per riscattare il 7-1 dell'anno scorso. Donadoni con un 4-2-3-1 molto offensivo ha tenuto altissima la pressione e non ha mai permesso agli azzurri di prendere il controllo della metà campo, condizione imprescindibile per poi vedere le solite trame del Napoli. Così come con l'Atalanta, però, il Napoli ha saputo soffrire, trovando un buon Reina in almeno due occasioni, e poi colpendo sul solito asse Insigne-Callejon per il gol che ha spaccato la partita. Il resto l'ha fatto un'altra sortita individuale di Mertens e la panchina con ancora un grande impatto di Zielinski (autore del terzo gol) e Diawara. Una vittoria voluta, di carattere, di fame: i tre punti a Bologna rappresentavano la priorità all'inizio di un tour de force estenuante che dirà già molto sulle ambizioni dei partenopei.