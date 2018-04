Napoli, novità Milik: il polacco dal 1' contro l'Udinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino scrive della probabile formazione del Napoli, in campo stasera al San Paolo contro l'Udinese. Dovrebbe esserci la 'novità' Milik: sarà lui il centravanti, con Mertens dalla panchina. Il belga stanco e in più diffidato, con il rischio - in caso di ammonizione - di saltare la Juventus, potrebbe entrare in corso d'opera visto che Milik ha poco più di un'ora nelle gambe.