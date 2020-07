Napoli, nulla di fatto per Osimhen: si continua a trattare con il nuovo agente

vedi letture

Non si sblocca la trattativa per Victor Osimhen. Ieri era il giorno indicato per definire l'operazione, quello in cui anche De Laurentiis contava di poter formalizzare un arrivo a cui il club lavora da mesi per la prima scelta per la sostituzione di Arek Milik, ma i fitti contatti non hanno portato - almeno per ora - ad un accordo definitivo con il rappresentante del giocatore. Il nuovo agente D’Avila ha alzato la posta soprattutto per quanto riguarda le commissioni, prendendo tempo e non rinunciando ad ascoltare i sondaggi dei club inglesi - che per ora non si sono mossi concretamente - nonostante il sì convinto dell'attaccante classe '98 al progetto Napoli.

Eppure nella giornata di ieri tutto sembrava portare ad una possibile fumata bianca. Come le parole del direttore generale del Lille, Marc Ingla: "Non dobbiamo considerare solo l'importo del trasferimento, ma anche lo stipendio che viene offerto al giocatore e in questo senso noi non siamo una destinazione finale. Noi usiamo il loro talento e costruiamo anche le loro carriere. Per lui e la sua famiglia, quella di Napoli può essere un'opportunità eccezionale", le parole in conferenza stampa del dg. L'affare resta assolutamente aperto, ma - nonostante la spinta del club francese che vuole chiudere l'operazione col Napoli anche per saldare le pendenze per l'iscrizione al campionato - con ogni probabilità serviranno ancora diversi giorni per capire se i rumors inglesi si trasformeranno effettivamente in qualcosa di più.