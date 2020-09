Napoli, nuovi contatti per Deulofeu: il club azzurro lavora al rinforzo in attacco

Il Napoli lavora per mettere Gerard Deulofeu a disposizione di Gattuso. Pallino di Giuntoli e gradito a Gattuso, l'attaccante spagnolo è in questo momento il primo obiettivo degli azzurri per rinforzare le fasce: in giornata sono avvenuti nuovi contatti, riferisce Sky, nei quali il club partenopeo ha cercato di limare le cifre dell'affare e avvicinarsi alla fumata bianca.