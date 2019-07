Napoli, nuovi contatti per Lozano ma si è inserito anche il Valencia

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 1° luglio

JUVENTUS, ARRIVANO PELLEGRINI E RABIOT. INTER, UFFICIALI SIA LOZANO CHE GODIN. SENSI DOMANI. MILAN, VISITE MEDICHE PER THEO HERNANDEZ. ROMA, RILANCIO PER BARELLA E VERETOUT. LAZIO, TUTTO FATTO PER LAZZARI JUVENTUS Sono due le ufficialità arrivate da casa bianconera nelle ventiquattro...