Napoli, nuovo summit in vista tra ADL e l'agente di Reina

© foto di Federico Gaetano

In casa Napoli tiene ancora banco la questione legata al futuro di Pepe Reina, portiere classe '82 in scadenza contrattuale tra un anno. Il Mattino fa sapere che, col ritorno in Italia del presidente Aurelio De Laurentiis, si attende un altro incontro con il suo manager Quilon per il prolungamento dell’accordo dopo il primo round che aveva riportato una distanza considerevole tra le parti.