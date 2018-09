© foto di Insidefoto/Image Sport

Sarà un Napoli con la testa solo alla Fiorentina quello che scenderà in campo domani, al San Paolo, per sfidare la squadra di Pioli: l'esordio in Champions è lontano, alla Stella Rossa si penserà solo a partire da domenica, con il risultati di domani incamerato. Obbligo di riscatto immediato dopo la figuraccia di Marassi, che ha messo ancora una volta in risalto le problematiche di una squadra debole difensivamente e carismaticamente già matura, viste le due rimonte messe in mostra con Milan e Lazio. Carismatica sì, ma non ancora pienamente equilibrata: su questo dovrà lavorare Ancelotti nelle prossime settimane, oltre al perfezionamento di un turn-over (mai operato da Sarri) che a Genova non ha funzionato affatto.