Napoli, obiettivo Almendra: può finire in prestito all'Empoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli è vicino ad Agustín Almendra, talento purissimo classe 2000 del Boca Juniors e capitano dell'argentino Under 20. Secondo quanto riferito da Sky Sport il club azzurro starebbe pensando - una volta definita l'operazione - di girarlo in prestito all'Empoli fino a giugno per un primo adattamento al campionato.