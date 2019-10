Napoli, obiettivo blindare Fabian: rinnovo fino al 2025 e clausola monstre

© foto di Insidefoto/Image Sport

La corte delle grandi di Spagna a Fabian Ruiz non sembra spaventare il Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, va avanti la trattativa per il rinnovo di contratto dell'ex Betis. Sul piatto un prolungamento fino al 2025 con ritocco dell'ingaggio e l'ipotesi di una clausola rescissoria monstre che si dovrebbe superare i 100 milioni di euro. Fra le parti l'appuntamento è stato fissato a cavallo del nuovo anno.