© foto di imago sportfotodienst

Il Napoli, e non è un mistero dopo le parole di De Laurentiis di poche settimane fa, sta pensando a Zlatan Ibrahimovic per il mercato di gennaio. Un attaccante che sa come segnare e che potrebbe far uscire anche la squadra da questo momento di difficoltà. Carlo Ancelotti lo conosce molto bene per averlo allenato al PSG e gli affiderebbe le chiavi dell'attacco in quello che sarebbe il suo nuovo 4-3-3, modulo a cui sta pensando da tempo e che vedrebbe lo svedese affiancato da Insigne e Lozano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.