Napoli, obiettivo Malcom: il brasiliano parte se arriva Neymar

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli sta pensando già al dopo James e nel caso in cui dovesse complicarsi l'operazione gli azzurri hanno già messo gli occhi sull'alternativa. La società partenopea vuole Malcom, serve un rinforzo top in vista della prossima stagione.

L'apertura arriva anche dalla Spagna: come riportato da Sport il giocatore ha mercato e il Barcellona non ha problemi a cederlo. Il tutto dipenderà anche dall'arrivo o meno di Neymar: nel caso in cui il brasiliano del PSG dovesse ritornare con i catalani, ci potrebbe essere il via libera per l'esterno ex Bordeaux. Tre squadre italiane hanno già chiesto informazioni per il calciatore, ma al momento il Napoli sembra essere in vantaggio. Il tutto dipenderà da "O' Ney", ma soprattutto da James Rodriguez e dal Real Madrid.