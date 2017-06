Napoli, obiettivo Ounas. Forte l'interesse per il talento francese

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli cerca giovani di qualità per rinforzare la sua rosa. L'obiettivo principale è l'acquisto di un esterno offensivo, che possa far rifiatare Insigne e Callejon. La Gazzetta dello Sport di oggi parla dell'interesse del club azzurro per l'ala classe 1996 Adam Ounas, talento in rampa di lancio in forza al Bordeaux.