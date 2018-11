Napoli, obiettivo Todibo: Giuntoli vuole sfruttare il rapporto con Satin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante il forte interessamento da parte della Juventus, il Napoli vuole far leva sugli ottimi rapporti con l'agente Bruno Satin per vincere la concorrenza per il difensore Jean-Clair Todibo, talento classe '99 di proprietà del Tolosa. Il giocatore è attualmente fuori rosa perché non ha trovato l'accordo con il suo club per firmare il primo contratto da professionista e dunque, per prenderlo, basterebbe versare l'indennizzo di formazione. Giuntoli è pronto per provarci seriamente, anche perché il suo profilo rientra nei piani di De Laurentiis: giovane prospetto low cost che in futuro potrà valere i titolari del presente. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.