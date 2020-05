Napoli, occhi anche su Orsolini ma il giocatore vuole il posto assicurato

Non solo Jeremie Boga: il Napoli pensa anche a Riccardo Orsolini per sostituire il partente Callejon. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la società azzurra non avrebbe problemi a soddisfare le richieste da circa 20 milioni del Bologna, ma il grosso ostacolo da superare è la volontà del ragazzo di giocare con una certa continuità per andare agli Europei. Orsolini vorrebbe garanzie dato che a Bologna è titolare e protagonista e con Mihajlovic c'è un grande feeling.