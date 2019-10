Non sarà solo un incontro di Champions League la sfida fra Salisburgo e Napoli. Sarà anche una occasione per parlare di mercato. Al centro delle attenzioni dei partenopei c'è, infatti, uno dei talenti più interessanti del club austriaco. Si tratta, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, di Erling Haland attaccante classe 2000, capace in questo avvio di stagione di mettere a segno già 18 gol fra campionato, coppa d'Austria e, appunto, Champions.

Non solo Haland, però. Il Napoli ha da tempo nel mirino anche un altro calciatore del club di proprietà della Red Bull: Dominik Szoboszlai, centrocampista della nazionale ungherese.