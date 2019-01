© foto di Federico Gaetano

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul mercato del Napoli. Per la mediana piace il classe '96 Diadie Samassekou del Red Bull Salisburgo, club dove per l'out destra sembra essersi placata l'ipotesi Stefan Lainer. L'esterno era stato seguito con forza in estate ma adesso è difficile un nuovo assalto da parte del ds Cristiano Giuntoli.