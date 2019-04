Napoli, occhi in casa Atalanta: piacciono Mancini e Hateboer

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Occhi in casa Atalanta per il Napoli. Lunedì i partenopei sfideranno i bergamaschi in campionato ma Il Mattino di oggi parla anche di due obiettivi di mercato degli azzurri: il primo nome è quello di Gianluca Mancini, difensore centrale di 22 anni che ha fatto benissimo in questa stagione, mentre il secondo è Hans Hateboer, esterno destro che potrebbe prendere il posto di Hysaj.