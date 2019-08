Napoli, occhi puntati su Lozano: bisogna trovare l'accordo con Raiola

© foto di Imago/Image Sport

Hirving Lozano, esterno del PSV, piace molto al Napoli. Gli azzurri, come riportato da Sky Sport, hanno ripreso a lavorare sul messicano in maniera concreta: il costo del cartellino non è un problema, la cifra di 40 milioni di euro non spaventa la società partenopea. L'unico ostacolo rimane Mino Raiola, procuratore del calciatore: il messicano ha già delle richieste, dunque non sarà semplice convincere l'agente del calciatore.