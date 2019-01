Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al Napoli piace Malcom del Barcellona. L'attaccante classe 1997 (22 anni a febbraio) non sta trovando spazio in terra spagnola: 10 presenze e 2 gol in questa prima parte di stagione per il gioiellino soffiato alla Roma dal Bordeaux per circa 40 milioni. A riferire la notizia è l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il Barcellona non vuole sconti, per ora. Ma l'operazione immaginata da Giuntoli è per l'estate e se l'annata del brasiliano dovesse continuare con poche presenze il Barça sarebbe costretto a rivedere le sue pretese.