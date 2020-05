Napoli, occhi sul talento francese Le Fée: ci pensa anche l'Atalanta

Il centrocampista francese Enzo Le Fée, di proprietà del Lorient in Ligue2, ha attirato le attenzioni di diverse squadre italiane dopo la prima stagione tra i professionisti. Il classe 2000 piace molto al Napoli, club pronto ad avviare i primi contatti per provare ad acquistare il Nazionale francese U20 che viene valutato dalla società transalpina tra i 10 e i 15 milioni di euro. Anche l'Atalanta lo sta seguendo con grande attenzione mentre il Milan, che lo ha visionato recentemente, non lo ha inserito tra le proprie priorità pur continuando a seguirlo. Il club bretone, che è stato promosso d'ufficio dopo l'interruzione del campionato, vorrebbe però contare su di lui in vista del ritorno nella massima serie e sarà difficile strapparlo al tecnico Pellissier. A riportarlo è L'Equipe.