Napoli, occhi sulla Fiorentina per la difesa: piacciono Pezzella e Milenkovic

Nel caso in cui Koulibaly dovesse lasciare il Napoli al termine della stagione, ecco che gli azzurri hanno messo nel mirino tre nomi. Il primo è quello di Magalhanes del Lille, club dove gioca anche un altro obiettivo napoletano come Osimhen. Gli altri due provengono entrambi dalla Fiorentina, infatti a Gattuso e Giuntoli piacciono sia Pezzella, capitano viola dalla grande esperienza anche in altri campionati come quello spagnolo, e Milenkovic, più acerbo ma sempre intrigante visto che è anche in scadenza nel 2022. Obiettivi complicati per motivi diversi ma che intrigano più di Vertonghen idea low costo ma dall'età avanzata per i canoni partenopei. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.