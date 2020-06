Napoli, occhio alla LuLa dell'Inter. Nel 2020 ti hanno già fatto male entrambi

Forte del risultato dell’andata, il Napoli torna in campo questa sera per la semifinale di ritorno contro l’Inter per difendere l’1-0 di San Siro e approdare in finale di Coppa Italia. Dovrà difendersi da mille insidie, soprattutto da quella formidabile coppia d’attacco che si chiama LuLa: Lukaku e Lautaro, i bomber di Conte. Affermarlo è un po’ scoprire l’acqua calda, vero. Ma c’è un dato statistico che supporta la pericolosità del tandem belga-argentino: in questa stagione, i due hanno segnato nella stessa partita in sei occasioni. L’ultima è stata la gara di campionato proprio contro il Napoli. L’unica del 2020, peraltro, in cui la LuLa è andata in gol con entrambi i suoi protagonisti. Potrebbero volere il bis: la difesa di Gattuso è avvisata.