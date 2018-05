Napoli, offerta alla Sampdoria da 30 mln per Torreira

Incontro a Milano tra Giuntoli, Romei e il ds Osti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Lucas Torreira verso il Napoli dopo l'incontro a Milano tra il ds dei partenopei Giuntoli e la Sampdoria con l'avvocato Romei, braccio destro del presidente Ferrero, e il ds Osti. Il Napoli è pronto a mettere sul piatto 30 milioni (da pagare in più anni), offerta superiore alla clausola rescissoria di 25 milioni. Quindi il Napoli torna all'assalto del centrocampista impegnato con la Nazionale dell'Uruguay nella preparazione verso il Mondiale. Torreira si è messo in evidenza sotto la guida di Marco Giampaolo, quando nel 2016 arrivò dal Pescara: in maglia blucerchiata ha collezionato 62 presenze.