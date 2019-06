Napoli, offerta da 12 milioni per Ilicic. Possibile aggiunta di contropartite

Dopo l'apertura delle scorse ore circa un possibile addio all'Atalanta in estate, Il Mattino torna a parlare dell'interesse del Napoli per Josip Ilicic. Secondo il quotidiano De Laurentiis è pronto a raddoppiare il contratto dello sloveno portandolo a oltre 2 milioni a stagione, mentre per alla Dea è già stata recapitata una proposta da 12 milioni con la possibilità di inserire alcune contropartite tecniche.