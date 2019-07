Napoli, offerta da 60 milioni più Ounas per Pepe: ADL ha dato l'ok

In Napoli fa sul serio per Nicolas Pepe del Lille. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club azzurro avrebbe recapitato un'offerta da 60 milioni di euro più il cartellino di Ounas ai francesi, per riuscire a mettere a segno un colpo super. Aurelio De Laurentiis ha dato l'ok all'operazione, ma il Napoli dovrà cercare di anticipare la folta concorrenza, con Arsenal e Bayern Monaco che vogliono l'esterno d'attacco per la prossima stagione.