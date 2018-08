Napoli, offerta del Galatasaray per Chiriches: no di Ancelotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha posto il veto alla cessione di Vlad Chiriches al Galatasaray. Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, aveva accettato i cinque milioni di euro offerti dal club turco per il rumeno, reduce da un’operazione alla spalla. Il mercato in Turchia chiuderà venerdì, ma il club di Istanbul non ha alcuna chance di convincere il Napoli a cedere Chiriches. A riportarlo è l'edizione odierna di Cronache di Napoli, che sottolinea come il rumeno sia in corsa per un posto da titolare domenica sera a Genova nella trasferta contro la Sampdoria. Infatti è possibile che Ancelotti possa concedere un turno di riposo a Raul Albiol, il quale ha bisogno di gestirsi.