Napoli, offerta monstre per Icardi: 10 milioni a stagione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come si legge sulle colonne di Tuttosport, la società più calda sul fronte Mauro Icardi è senza dubbio il Napoli. De Laurentiis sta proponendo all'argentino un'offerta faraonica, mai fatta in passato dal club azzurro: 10 milioni di euro netti a stagione, inclusi i diritti di immagine ai quali l’argentino rinuncerebbe. Con il giocatore siamo vicini all'intesa, manca ancora l'accordo tra i club: le parti sono ancora distanti, con l'Inter che continua a chiedere 80 milioni mentre il Napoli non si spinge oltre i 50. E Marotta accetta solo il prezzo pieno, senza l’inserimento di contropartite tecniche.