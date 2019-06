Napoli, offerta per Mota Carvalho dell'Entella. C'è anche la Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva l'offerta del Napoli per Dany Mota Carvalho attaccante classe 1998 della Virtus Entella. Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport il club azzurro avrebbe presentato per l'attaccante lussemburghese di origini portoghesi un'offerta di 1,8 milioni di euro. Sul Carvalho c'è anche l'interesse della Juventus che, eventualmente, lo girerebbe in prestito.