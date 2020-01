© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport il Napoli è in continuo contatto con la SPAL per Andrea Petagna che il club ferrarese non vuole cedere ora nonostante l'offerta da 20 milioni più bonus presentata da De Laurentiis. L'idea è quella di bloccarlo per giugno con una proposta da 18 milioni più bonus, offerta che la società emiliana sembra intenzionata ad accettare. Una rivoluzione della rosa che prosegue dopo gli innesti già inseriti in squadra nel corso di questo mese di gennaio da parte di Giuntoli.