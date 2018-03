Napoli, offerti 35 mln più bonus per Alisson: la Roma resiste

© foto di Federico Gaetano

Vive un momento strepitoso. Ora il portiere Alisson è cercato dai top club europei mentre la Roma prova a resistere alle offerte. Sportitalia fa sapere che il club giallorosso vorrebbe prolungare il contratto e inserire una mega clausola in modo da tutelarsi. Per il momento situazione stagnante perché il brasiliano vuole andare avanti così e sta respingendo con grande professionalità qualsiasi tipo di reazione verbale alle molteplici voci di mercato. Intanto, c’è chi si è mosso per lui: il Napoli, per esempio, ha offerto 35 milioni più 5 di bonus. La Roma, non avendo fin qui inserito una clausola, è partita da una base di 50. Il club azzurro, che ha messo dalla scorsa estate Leno in una posizione di privilegio (clausola da 28 milioni del Bayer Leverkusen, trattabile) con Perin più defilato, è rimasto stregato da Alisson. Esattamente come il Real Madrid e almeno un paio di club inglesi. La gestione alla Roma, con la consapevolezza di aver trovato uno dei migliori specialisti oggi in circolazione.