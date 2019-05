© foto di Pietro Mazzara

La prima offerta del Napoli per il cartellino dell'attaccante del Valencia Rodrigo, scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è stata di 40 milioni di euro. Un'offerta che è già stata rispedita al mittente perché per la società spagnola il calciatore classe '91 vale molto di più: ha nel contratto in scadenza nel 2022 una clausola rescissoria da 120 milioni di euro e una valutazione di mercato non inferiore ai 65-70 mln.