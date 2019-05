Napoli, offerto il rinnovo a Callejon: altri due anni con ingaggio spalmato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle scorse settimane Manuel Garcia Quilon aveva detto di non aver sentito il Napoli per il rinnovo del suo assistito José Maria Callejon. Detto fatto, per il Corriere dello Sport questo contatto c'è stato ed è stato piuttosto serio. Sul tavolo dell'agente spagnolo l'offerta di contratto di De Laurentiis e soci: rinnovo fino al 2022, con ingaggio inferiore a quello che il giocatore percepisce attualmente e dovrebbe percepire fino al 2020 (attuale scadenza).

Firma? - Si tratterebbe della classica spalmatura, dunque, ma il dialogo tra le parti va avanti abbastanza serenamente, partendo da una base solida: la ferma volontà, sia del Napoli che di Callejon, di proseguire insieme, in azzurro. Nelle prossime settimane, dunque, potrebbe arrivare la firma.