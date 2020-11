Napoli, oggi il ricorso per lo 0-3 a tavolino. De Laurentiis cambia la difesa

Nel pomeriggio di oggi, davanti alla Corte d’Appello Federale, avrà luogo il dibattimento per il ricorso presentato dal Napoli contro la sentenza del Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha punito il Napoli con la sconfitta a tavolino (0-3) più un punto di penalizzazione per non essersi presentato all’Allianz Stadium, per la sfida con la Juventus, lo scorso 4 ottobre. Sul tema l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport annuncia l'ingresso in campo di Aurelio De Laurentiis, pronto ad entrare in campo personalmente sulla vicenda: "L’impressione è che anche il secondo grado di giudizio non sarà favorevole al Napoli, tant’è che Aurelio De Laurentiis ha voluto cambiare la strategia di difesa. Il presidente ha deciso di intervenire personalmente in videoconferenza per ribadire che non è stato lui a sollecitare l’intervento dell’autorità sanitaria e che la documentazione inviata dalla stessa, aveva impedito al Napoli di raggiungere Torino. De Laurentiis proverà a spiegare anche che la squadra sarebbe stata pronta a partire per Torino pure nel primo pomeriggio se solo avesse avuto l’ok dall’Asl 1 di Napoli".