Napoli, oggi il ritorno di Osimhen: visita di controllo per l'ok ad allenarsi in gruppo

vedi letture

Rino Gattuso continua ad attendere Victor Osimhen. Senza la punta nigeriana, acquisto record del club e su cui in estate ha costruito il 4-2-3-1 del suo Napoli, la media punti è calata notevolmente, così come la media di tiri effettuati e palle gol. Crollata poi anche l'incidenza dei cambi, un fattore nei primi mesi, fino a quando Gattuso è rimasto anche senza Mertens, poi talvolta di Insigne e Lozano, finendo per sovraccaricare di minuti anche una terza alternativa come Petagna e non avere più cambi in panchina per poter stravolgere le gare. Una delle cause anche del Napoli spremuto e svuotato delle ultime gare e che preoccupa in vista di un gennaio con addirittura 9 partite, includendo Coppa Italia e Supercoppa. L'attesa per i recuperi però potrebbe terminare nel giro di una decina di giorni.

Osimhen oggi torna in Italia. L'ex Lille ha registrato progressi notevoli al braccio con le terapie al centro Move to Cure di Anversa, insieme peraltro a Dries Mertens, e dal giocatore filtrano buone sensazioni per il ritorno in campo. Solo la visita di controllo a Castel Volturno (in programma tra oggi e domani, in base ai tempi per il risultato del tampone) chiarirà il percorso per tornare ad allenarsi in gruppo: non è escluso possa continuare con le terapie per qualche altro giorno, ma senza dubbio nel mirino c'è la Supercoppa del 20 gennaio. Se arrivasse invece l'ok al ritorno in gruppo, a quel punto subentrerebbe un discorso puramente di condizione fisica ed il ritorno in campo potrebbe esserci già il 13 gennaio (con l'Empoli in Coppa Italia) o il 17 (con la Fiorentina).