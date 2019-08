Napoli, oggi il sorteggio: stavolta niente girone della morte

© foto di Imago/Image Sport

Quest'oggi il Napoli conoscerà il proprio cammino europeo. Ieri si sono giocati gli ultimi tre match di ritorno del preliminare - con Ajax (seconda fascia), Brugge e Slavia Praga che si sono qualificate aggiungendosi a Olympiacos, Dinamo Zagabria e Stella Rossa - definendo il quadro delle quattro fasce in vista del sorteggio in programma alle 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo. Il Napoli è in seconda fascia e stavolta, non essendoci un Liverpool a sfalsare la terza fascia - come accaduto la scorsa stagione - la squadra di Ancelotti non finirà in un girone con due big. Niente girone della morte, quindi, ma al massimo un girone competitivo valutando tutte le possibili insidie.

Oltre ad una big dalla prima fascia (ma tra le 8 di prima fascia c'è anche lo Zenit, campione di Russia, che tutti vorrebbero pescare, ed in alternativa un Chelsea forse un po' ridimensionato), in terza fascia, come detto, non ci sono big di livello assoluto. Le insidie maggiori sono rappresentate da Lione e Valencia che renderebbero il girone più competitivo, mentre nella stessa fascia il livello scende molto fino a Brugge e Dinamo Zagabria, occasioni ghiotte per un raggruppamento in discesa. In quarta fascia il livello scende ulteriormente: spicca a livello tecnico solo il Lipsia, un'insidia insieme probabilmente al Galatasaray per una questione ambientale. Per il resto si tratta di squadre alla portata, ma comunque da non sottovalutare ricordando il pari strappato con i denti dallo Stella Rossa - capace di presentarsi di nuovo in quarta fascia - che alla fine è risultato decisivo l'anno scorso al cospetto di PSG e Liverpool.

Prima fascia

Liverpool (ENG, campione in carica)

Chelsea (ENG, vincitore UEFA Europa League)

Barcellona (ESP)

Manchester City (ENG)

Juventus (ITA)

Bayern (GER)

Paris (FRA)

Zenit (RUS)

Seconda fascia

Real Madrid (ESP) coefficiente 146.000

Atlético Madrid (ESP) 127.000

Borussia Dortmund (GER) 85.000

Napoli (ITA) 80.000

Shakhtar Donetsk (UKR) 80.000

Tottenham Hotspur (ENG) 78.000

Ajax (NED) 70.500

Benfica (POR) 68.000

Terza fascia

Lione (FRA) 61.500

Bayer Leverkusen (GER) 61.000

Salisburgo (AUT) 54.500

Olympiacos (GRE) 44.000

Club Brugge (BEL) 39.500

Valencia (ESP) 37.000

Inter (ITA) 31.000

Dinamo Zagabria (CRO) 29.500

Quarta fascia

Lokomotiv Moskva (RUS) 28.500

Genk (BEL) 25.000

Galatasaray (TUR) 22.500

Lipsia (GER) 22.000

Slavia Praga (CZE) 21.500

Crvena zvezda (SRB) 16.750

Atalanta (ITA) 14.945

Lille (FRA) 11.699