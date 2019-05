Napoli, oggi il vertice. Da Lozano a Ilicic: i calciatori al vaglio del club

E' il giorno del vertice in casa Napoli. Quest'oggi, De Laurentiis, Giuntoli, Chiavelli e Ancelotti metteranno nero su bianco le strategie da adottare in vista della prossima estate.

Gli acquisti del Napoli - Per il reparto offensivo si parlerà di Rodrigo De Paul (25, Udinese) e di Josip Ilicic (31, Atalanta). Sempre della Dea, piace il laterale Timothy Castagne (23 anni) col quale è stato raggiunto un accordo di massima. Kieran John Trippier (28, Tottenham) resta il primo nome per rinforzare le corsie laterali e si discuterà della fattibilità dell'operazione: per la mediana piace Augustin Almendra (19, Boca Juniors), per l'attacco prosegue la trattativa per Hirving Lozano (23, PSV Eindhoven).