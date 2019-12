Napoli, oggi scatta il ritiro: l'ultima mossa disperata di Ancelotti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Scatta il ritiro a Castel Volturno. Quest'oggi la squadra non rientrerà a casa dopo l'allenamento, iniziando così un lungo avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio sul campo dell'Udinese, a tutti gli effetti un'ultima spiaggia per Carlo Ancelotti e le residue speranze Champions, considerando in particolare il -10 dalla Lazio ed il -8 dalla Roma, che sfideranno le prime due della classe. Al di là dei punti, il Napoli ha probabilmente l'ultima occasione per dare la svolta al proprio campionato, attenuando i conflitti interni e proponendo ai tifosi una prestazione di fame ed applicazione per 90 minuti come finora è capitato solo nei match di Champions. Ne è consapevole Ancelotti che, non a caso, ha optato per questa soluzione estrema del ritiro, un mese dopo essersi definito contrario quando ad istituirlo fu direttamente il presidente per il post-Salisburgo.

Aggrapparsi al ritiro, pur essendo storicamente contrario, è un'ulteriore conferma che la panchina per la prima volta traballa davvero. E dal campo non sembrano arrivare per ora notizie confortanti. Ieri non s'è allenato Mertens per un attacco influenzale, Milik ha svolto solo parte del lavoro in gruppo e non sembra ancora pronto per partire titolare, così come Allan che è ancora alle prese con le terapie per il problema alle costole rimediato a Liverpool e la sua assenza - non essendoci un altro con le sue caratteristiche - cambia il volto alla squadra. Out il solito Ghoulam, Ancelotti dovrebbe almeno recuperare Mario Rui a sinistra, sulla fascia di spinta e di costruzione del Napoli, e così risolverebbe un doppio problema col ritorno di Di Lorenzo a destra dove si esprime meglio (come sottolineato ieri pubblicamente dal suo agente). In attesa di qualche novità positiva dall'infermeria, prosegue l'avvicinamento di Ancelotti alla gara più delicata della stagione.