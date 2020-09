Napoli, oggi si chiude il pre-campionato: ultimo test a Lisbona e Milik resta a casa

vedi letture

Oggi è in programma l'ultimo test pre-campionato, a sette giorni dall'esordio in campionato sul campo del Parma. Dopo il 4-0 sul Pescara di venerdì al San Paolo, gli azzurri alzeranno il livello per le prove generali allo Stadio José Alvalade contro lo Sporting Lisbona. Non sarà semplice ottenere indicazioni precise sulla formazione che Gattuso ha in mente per la prossima settimana, considerando che si gioca due giorni dopo l'ultimo test ed il tecnico ruoterà un po' tutti gli uomini a disposizione per portare tutti nella migliore condizione all'esordio in campionato.

Nonostante la rosa abbondante da sfoltire nei prossimi giorni (al momento ci sarebbero almeno 3 elementi fuori dalla lista Uefa), Gattuso non ha poi così tanti elementi per questa sera. Dovrebbero essere infatti fuori Mario Rui per una botta e Lobotka per un affaticamento, che si aggiungono agli acciaccati Llorente, Malcuit e Younes mentre Ounas s'è allenato e potrebbe avere spazio pur attendendo una sistemazione. Discorso diverso per Arek Milik: il tecnico è stato chiaro, per lui non c'è spazio neanche in queste amichevoli e non partirà con i compagni questa mattina, non rientrando nel progetto dopo il mancato rinnovo e l'arrivo di due punte centrali. Gattuso ha infatti già abbastanza problematiche nel lanciare Osimhen, dando comunque spazio allo stesso tempo a Mertens, a destra nel tridente o alle spalle del nigeriano nel 4-2-3-1. Proprio questa convivenza rappresenta il dubbio principale del tecnico in vista dell'inizio del campionato.