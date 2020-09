Napoli, oggi test al San Paolo: Milik e gli esuberi restano a guardare

Oggi si torna al San Paolo. Alle 18 è previsto il test amichevole contro il Pescara, poco dopo aver ricevuto l'esito del tampone a cui squadra e staff si sono sottoposti ieri, come prassi consolidata (il secondo settimanale) e senza particolari allarmi dopo la positività di Aurelio De Laurentiis, da tempo non a contatto con la squadra. Rino Gattuso potrà sfruttare i 90 minuti per valutare la condizione della squadra, dare spazio probabilmente ad una parte del gruppo in una sorta di rotazioni già pianificate visto che poi domenica la squadra sarà a Lisbona per l'ultimo test contro lo Sporting prima dell'esordio in campionato sul campo del Parma.

Questi ultimi due test amichevoli arrivano anche in un momento di stallo totale in chiave mercato e potrebbero essere utili per cogliere (o mandare) segnali in questo senso. Il caso più spinoso - al di là di Koulibaly, che il Napoli non intende svendere sotto i 70mln di euro - riguarda Arek Milik, in scadenza nel giugno 2021 e da vendere chiaramente prima della chiusura del mercato per non vedere totalmente sgretolarsi il valore del cartellino. Il polacco però potrebbe da oggi restare a guardare: il Napoli nel ruolo ha Osimhen, Mertens e Petagna e, se dovesse essere confermato il 4-3-3, sarà già difficile farli ruotare tutti per portarli nelle migliori condizioni alla prima di campionato. Sia Milik che Llorente, altro giocatore in uscita, potrebbero dunque non avere spazio. Come gli altri giocatori in uscita, da Yones - cercato da Verona e Genoa - a Ounas, che preferisce una soluzione estera al Cagliari, ma anche per Ghoulam e Luperto si attendono novità di mercato mentre Tutino e Palmiero sembrano indirizzati verso Salerno.