Napoli, oggi Verdi e poi la doppia cessione: parte il mercato azzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' il giorno di Simone Verdi. L'attaccante sarà a Villa Stuart nel pomeriggio per le visite mediche, poi successivamente - da capire se già in giornata - in Filmauro per la firma sul quinquennale e l'annuncio presidenziale per un'operazione definita, almeno col Bolognam sin da gennaio per una ventina di milioni più bonus. Quella che si apre però sarà la settimana delle cessioni che poi sbloccheranno a tutti gli effetti il mercato del Napoli

Si parte da Jorginho. Col City la distanza è tutt'altro che incolmabile e l'operazione è destinata a chiudersi nei prossimi giorni. E' quanto ha dichiarato anche De Laurentiis ieri ai media inglesi: "Non abbiamo ancora un accordo definitivo sul prezzo, ma negli ultimi giorni ci stiamo avvicinando alla chiusura. E' possibile che si chiuda il trasferimento nei prossimi giorni. Dobbiamo negoziare, ma abbiamo un ottimo rapporto con i dirigenti del City". In effetti da una parte c'è l'offerta da circa 47mln più 5-6 di bonus e dall'altra la richiesta di una base da 50mln cash. Difficile che un club dell'importanza del City non possa accontentare Guardiola sul primo obiettivo per il centrocampo. E per la sostituzione il Napoli si muove - oltre che su Badelj, a parametro zero - fiutando il colpo Lobotka, slovacco classe '94 del Celta Vigo che ha una clausola 'trattabile' da 40mln di euro.

Chiara anche la volontà di Marek Hamsik di andare a chiudere la carriera in Cina, sottoscrivendo un ricco triennale da circa 13mln di euro a stagione. Tre i club cinesi che corteggiano il capitano del Napoli che ha chiesto la cessione a De Laurentiis. Il presidente inizialmente ha fissato la valutazione dello slovacco a 30mln di euro, ma dovrà abbassare le pretese se vuole effettivamente favorire in qualche modo il trasferimento del giocatore simbolo della sua gestione. La luxury tax del governo cinese - che impone il 100% di tassazione per trasferimenti superiori ai 6mln di euro - ha frenato gli investimenti nel calcio. L'addio però sembra inevitabile dopo la scelta del capitano, da undici anni in azzurro, e non a caso per la sostituzione i discorsi sono molto avanti per Fabian Rui, classe '96 del Betis che ha una clausola da 30mln di euro.